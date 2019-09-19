إحالة نظام الرقابة على الألعاب الالكترونية إلى جدول أعمال الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراج عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس تضمنت تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من مقترحات الأنظمة والمشاريع استنادا للمادة (23) وعدد من مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

وأحالت الهيئة خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع «نظام الرقابة على الألعاب الالكترونية»، وكذلك تقارير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439/1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/ 1440هـ (2018).

كما أحالت الهيئة تقريري اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ (2018)، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/1440هـ (2018).

ووافقت الهيئة على إحالة تقريري اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/1440هـ (2018)، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومراكز الأبحاث للعام المالي

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1439/1440هـ (2018).

وقررت الهيئة إحالة تقارير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1439/1440هـ (2018)، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1439/1440هـ (2018).

ووافقت على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الـ24، والفقرة (2) من المادة الـ42 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ المقدم استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

كما قررت الهيئة الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/1440هـ.

كما أحالت تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/1440هـ.