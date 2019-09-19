الفتاة الزرقاء تفتح المدرجات للنساء في إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تسببت وفاة مشجعة الاستقلال الإيراني الملقبة بـ»الفتاة الزرقاء»، في دخول النساء للمدرجات في الملاعب الإيرانية للمرة الأولى. وقال وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني فار أمس، إنه سيسمح للسيدات الإيرانيات بالتواجد في الملاعب لحضور مباريات المنتخب الإيراني للرجال لكرة القدم. ومنعت السيدات من حضور مباريات كرة القدم لمدة أربعة عقود. وفي وقت سابق قامت سيدة بقتل نفسها حرقا احتجاجا، على تلقيها عقوبة سجن لمحاولة حضور مباراة .



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