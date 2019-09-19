شلل الأطفال يعود إلى الفلبين بعد غياب 19 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

قال مسؤولون في قطاع الصحة بالفلبين أمس إن مرض شلل الأطفال عاود الظهور مجددا في الفلبين، بعد 19 عاما من إعلان منظمة الصحة العالمية خلو البلاد من هذا المرض.

وأعلنت وزيرة الصحة فرانشسكو دوكي ظهور المرض عقب تأكد إصابة طفلة، 3 أعوام، بشلل الأطفال في منطقة لاناو ديل سور بجنوب الفلبين، كما جرى التأكد من وجود الفيروس في عينات بيئة في مانيلا ودافاو.

وقالت منظمة الصحة العالمية على موقعها الالكتروني «جميع الأطفال في الفلبين يواجهون خطر الإصابة بالشلل طوال عمرهم بسبب تفشي المرض».