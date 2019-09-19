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سرقة متعلقات بقيمة مليوني يورو من قصر أثري بفرنسا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وسائل إعلام فرنسية أمس أن لصوصا سرقوا متعلقات ثمينة قيمتها نحو مليوني يورو (2,2 مليون دولار) من قصر يعود لعصر الباروك جنوب باريس.

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وقال محققون في القضية إنه جرى تقييد مالكي قصر «شاتو دو فو لو فيكونت» طوال الليل، لكن دون إصابتهم بأي أذى.

ويقع القصر الضخم على بعد نحو 50 كلم من باريس، وهو تحفة من فن العمارة الباروكية، ويعتقد أنه كان مصدر الإلهام وراء تشييد قصر فرساي في ضواحي العاصمة الفرنسية.

ووفقا لموقع القصر على الانترنت، فإنه يعد أكبر أثر تاريخي في فرنسا لا يزال تحت الملكية الخاصة، وهو مفتوح للزائرين منذ عام 1968، ويزوره نحو 250 ألف سائح سنويا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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