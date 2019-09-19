سرقة متعلقات بقيمة مليوني يورو من قصر أثري بفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس
أعلنت وسائل إعلام فرنسية أمس أن لصوصا سرقوا متعلقات ثمينة قيمتها نحو مليوني يورو (2,2 مليون دولار) من قصر يعود لعصر الباروك جنوب باريس.
وقال محققون في القضية إنه جرى تقييد مالكي قصر «شاتو دو فو لو فيكونت» طوال الليل، لكن دون إصابتهم بأي أذى.
ويقع القصر الضخم على بعد نحو 50 كلم من باريس، وهو تحفة من فن العمارة الباروكية، ويعتقد أنه كان مصدر الإلهام وراء تشييد قصر فرساي في ضواحي العاصمة الفرنسية.
ووفقا لموقع القصر على الانترنت، فإنه يعد أكبر أثر تاريخي في فرنسا لا يزال تحت الملكية الخاصة، وهو مفتوح للزائرين منذ عام 1968، ويزوره نحو 250 ألف سائح سنويا.
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