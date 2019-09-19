عصابات وراء حرق الغابات في مدغشقر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دقت الحكومة في مدغشقر ومنظمات ناشطة في الحفاظ على البيئة نواقيس الخطر تحذيرا من تزايد وتيرة الجور على أشجار الغابات في مدغشقر.

وقال وزير البيئة في مدغشقر ألكسندر جيورجيت إن هذا الجور «كارثة حقيقية»، مضيفا «رغم أننا نعيد تشجير الغابات إلا أن إعادة التشجير تتبخر إذا استمرت عمليات تقطيع الأشجار وحرقها».

ويعتقد الوزير أن هناك عصابات وراء هذه الحرائق، وقال «تدفع هذه العصابات نفقات السفر إلى مئات الناس الفارين من الجفاف والأراضي غير الخصبة جنوب الجزيرة، وتوفر لهم مناطق لحمايتهم، مثل غابة ميناب، حيث يعملون في الرعي وزراعة الذرة، مقابل أجر زهيد».