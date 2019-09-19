السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على وكالات الوزارة وأماناتها وإداراتها العامة وفروعها بعدم تكليف الموظفين التابعين للفروع بالإدارات التابعة لهم إلا بعد الرفع للإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة. وأوضح الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تعميم اطلعت عليه «مكة» أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بعدم تكليف الموظفين التابعين للفروع بالإدارات إلا بعد الرفع للإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة ليتم العرض لنا بذلك للتوجيه حيال تكليفهم مع وضع الأسباب التي أدت إلى طلب تكليفه من الإدارة التي يعمل بها، وذلك بصفة عاجلة جدا.



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كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون الإسلامية» لفروعها: لا تكليف قبل الرفع للوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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