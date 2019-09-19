القبض على مواطنين لنشلهما حقيبة امرأة مسنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية بالرياض على شخصين بعد نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن التحقيقات الأمنية في حادثة النشل، أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة، وهي في طريقها إلى منزلها مشيا على الأقدام، مما نتج عنه سقوطها أرضا وتعرضها لكسر في اليد اليسرى، كما أقرا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.