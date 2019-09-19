الدفاع المدني: إطلاق صافرات الإنذار لتقييم جودتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض ‏المقدم محمد الحمادي إن تجربة إطلاق صافرات الإنذار التي أطلقت أمس بالرياض والخرج والدرعية والدلم مجدولة مسبقا، وتهدف للتأكد من كفاءة نظام الإنذار وجاهزيته، وتقييم جودة وكفاءة عمل الصافرات، ‏وهي ضمن الإجراءات الفنية الروتينية لقياس جاهزية النظام.

وكان الدفاع المدني قد أرسل رسائل نصية عديدة منذ بداية الأسبوع الحالي على السكان للتنبيه والتذكير بموعد إطلاق الصافرات، وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.