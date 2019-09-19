خبيران إيرانيان في صنعاء بجوازات مزورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبلت ميليشيات الحوثي الإرهابية بصنعاء في الأيام الماضية اثنين من أكبر خبراء الصواريخ والطيران في الحرس الثوري الإيراني، حسب تأكيدات مصادر في اليمن لقناتي «العربية» و»الحدث».
وقالت المصادر إن الخبيرين الجنرال محمود باقري كاظم أباد والجنرال جاويد بردبار شير أمين دخلا إلى اليمن بجوازات سفر مزورة كأطباء تابعين لمنظمة تتبع الأمم المتحدة، حسب المصادر.
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