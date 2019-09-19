السعودية | السعودية تدين وتستنكر هجوم مدينة جلال آباد في أفغانستان

شكرا لقرائتكم السعودية تدين وتستنكر هجوم مدينة جلال آباد في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". كما جدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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