السعودية | البنتاغون: إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن هجوم أرامكو

شكرا لقرائتكم البنتاغون: إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن هجوم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مساعد وزير الدفاع الأميركي، جوناثان هوفمان، أن "هناك تعاوناً مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو".

وقال هوفمان، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الخميس، إن "إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو".

وتابع: "سنقدم للرئيس دونالد ترمب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر"، لافتاً إلى أن "الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير".

وأضاف: "ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج"، مشدداً على أن "الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية".

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كما أشار إلى أن "الدفاعات الجوية السعودية كانت لها فعالية كبيرة في مواجهة صواريخ الحوثيين"، مؤكداً: "نتشاور مع الرياض لمنع أي تهديدات قد تأتي من شمال السعودية".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن أن هناك "إجماعاً خليجياً" حول مسؤولية إيران عن هجمات شركة أرامكو السعودية.

وأوضح بومبيو، في تصريحات للصحافيين في أعقاب زيارة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، الخميس، أن "هناك إجماعاً كبيراً في المنطقة حول الجهة التي نفذت هذه الهجمات. إنها إيران. لم أسمع أي أحد في المنطقة يشكك في ذلك ولو للحظة".

وأضاف: "لا نزال نسعى لبناء تحالف كعمل من أعمال الدبلوماسية، في حين أن وزير خارجية إيران يهدد بحرب شاملة وبالقتال حتى آخر أميركي، ونحن هنا لبناء تحالف يستهدف تحقيق السلام".