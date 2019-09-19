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أعلن مسؤول في قصر الإليزيه، اليوم (الخميس)، أن فرنسا تريد تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لمنع التصعيد في الخليج، وأقر بأن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية عقد تلك الجهود.
وأفاد المسؤول بأنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة أزمة إيران خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 08:23 PM
"ماكرون وترامب" يناقشان أزمة إيران
أعلن مسؤول في قصر الإليزيه، اليوم (الخميس)، أن فرنسا تريد تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لمنع التصعيد في الخليج، وأقر بأن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية عقد تلك الجهود.
وأفاد المسؤول بأنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة أزمة إيران خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".
، هجوم أرامكو يعقد جهود فرنسا في تهدئة التوتر في الخليج ،
المصدر : الخليج 365
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