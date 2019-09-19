، المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصدر مسؤول بالخارجية يقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان، لكن وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.