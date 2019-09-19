، مصرع طفل دهسًا تحت عجلات حافلة في الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء إنزاله والجهات الأمنية تتولى التحقيق

لقي طفل في الخامسة من عمره مصرعه، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، دهسًا تحت عجلات حافلة تابعة لمدرسة خاصة في الباحة، لتعيد للأذهان حادثة دهس طالبة في الرياض.

وتفصيلًا: وأثناء قيام حافلة خاصة تتبع لمدرسة خاصة بإنزال أحد الطلاب من جنسية لبنانية من المركبة؛ تعرض الطفل البالغ من العمر 5 سنوات للدهس ولقي مصرعه تحت عجلات المركبة، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.