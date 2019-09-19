محمد بن مسعود - الدمام - 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 07:44 PM "المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية "المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية تلقى يوسف بن خالد المهيني، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم. الكلمات المفتاحية ، "المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المهيني" يحتفل بتخرجه من كلية فهد الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.