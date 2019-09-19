محمد بن مسعود - الدمام - تلقّى الملازم حسن بن عيسى عميش، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم في كلية الملك فهد الأمنية. جاء ذلك في حفل أقيم، الأربعاء، في حفلٍ رعاه وزير الداخلية. 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 07:43 PM Advertisements "عميش" ملازمًا في كلية فهد الأمنية "عميش" ملازمًا في كلية فهد الأمنية تلقّى الملازم حسن بن عيسى عميش، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم في كلية الملك فهد الأمنية. جاء ذلك في حفل أقيم، الأربعاء، في حفلٍ رعاه وزير الداخلية. الكلمات المفتاحية ، "عميش" ملازمًا في كلية فهد الأمنية ،

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