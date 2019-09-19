شاهد: تجربة صافرات الانذار بالرياض وعدة مدن سعودية

أجرت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، اليوم الخميس، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المحافظات، للحد من أضرار الطائرات المسيرة القادمة من الحوثيين في اليمن.

وأعلنت المديرية أنها ستطلق اليوم الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي للمملكة، تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات "الدرعية – الخرج – الدلم".

وقال المقدم محمد الحمادي، المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض إن هذه التجربة مجدولة مسبقا، موضحًا أن الهدف منها التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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وقالت مديرية الدفاع المدني على موقعها الإلكتروني إن رسالتها العمل بحرفية لتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر في وقت السلم وفي حالات الكوارث والحروب والحد من الخسائر.