علمت «عاجل»، من مصادرها، اليوم الخميس، أن محافظ هـيـئـة الاتـصـالات وتـقـنـية المعـلومـات، عبدالعزيز بن سالم الرويس، وجَّه تعميمًا لجميع شركات الاتصال بالمملكة، بـ«اعتماد مسمى موحد للشبكة الخاصة بكل منها، ومنع استخدام أسماء أخرى إلا بموافقة من قِبَلِ الهيئة».
وتضمن التعميم، وفق مصادر «عاجل»: خطوات ضرورية، منها إلزام الشركات بـ«اعتماد مسمى موحد للشبكة الخاصة بها، كل فيما يخصه، وعدم استخدام أو إضافة أي مسميات أخرى للشبكة، سواء ارتبط ذلك بباقة أو خدمة أو مناسبة زمنية أو مكانية».
وبحسب التعميم نفسه، شدد محافظ هـيـئـة الاتـصـالات وتـقـنـية المعـلومـات على إجراء أي تعديل على مسمى الشبكة أو إضافة أي مسميات أخرى لها، سواء ارتبط ذلك بباقة أو خدمة أو مناسبة زمنية أو مكانية للعملاء ما لم تكن هناك موافقة رسمية.
كما أكد تعميم محافظ هـيـئـة الاتـصـالات وتـقـنـية المعـلومـات، ضرورة «تقديم المسمى الموحد للشبكة الخاصة في خطاب رسمي موقع من صاحب الصلاحية، وتطبيق ما ورد في البند الأول من هذا التعميم، خلال 5 أيام عمل من تاريخ القرار».
وأشارت مصادر «عاجل»، إلى أن «التعميم جاء حماية لمصالح مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والوضوح وتحسين الصورة الذهنية لدى المستخدمين».
كانت هذه تفاصيل خبر تعميم جديد يمنع شركات الاتصالات من استخدام «مسميات أخرى» ويمهلها 5 أيام للتنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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