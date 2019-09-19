القيادة تعزي رئيس ليبيريا في وفاة 26 طفلًا بحريق مدرسة قرآنية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في إحدى المدارس.

وقال الملك المفدى في برقيته: «علمنا بنبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية ليبيريا الصديق، ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحرّ التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية ليبيريا، قال فيها: «بلغني نبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».

وكانت الرئاسة في ليبيريا، أعلنت أمس الأربعاء، عن مصرع 26 طفلًا، إضافة إلى معلمين اثنين، إثر حريق اندلع بمدرسة قرب العاصمة مونروفيا.

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وذكر مكتب الرئاسة في ليبيريا، أن الحريق اندلع ليلًا في مدرسة قرآنية قرب العاصمة مونروفيا.

من جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئاسة في ليبيريا، إسحاق سولو كيلغبيه: إن الأطفال كانوا نائمين في مبنى ملحق بمسجد بالمدرسة القرآنية الإسلامية في مدينة باينسفيل، عندما اندلع الحريق، مضيفًا أن بعض الأطفال لا يتجاوز عمرهم 10 سنوات، وأنهم لم يتمكنوا من الفرار من المبنى لعدم وجود مخرج بسبب النيران.

بدوره، زار الرئيس الليبيري جورج وايا موقع الحادث، صباح أمس الأربعاء، وقدم تعازيه إلى أسر الضحايا، قائلًا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنه «يصلي لعائلات الأطفال الذين ماتوا في مدينة باينسفيل نتيجة حريق قاتل اجتاح مبنى مدرستهم»، وأضاف «أنه وقت صعب لعائلات الضحايا وكل ليبيريا، أعمق التعازي للعائلات الثكلى وللجالية الإسلامية بأكملها. الله يقويهم ويعطيهم الشجاعة للمثابرة. دعونا نستمر في إبقاء العائلات في صلواتنا».