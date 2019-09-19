«آلية جديدة» لدخول المرضى إلى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

أجرى مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة بمنطقة عسير سعيد بن جابر القحطاني، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي.

وتضمّنت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية مثل قسم الطوارئ والعيادات الخارجية، اطلع على سير العمل واستمع إلى بعض المرضى في العيادات الخارجية، كما اطلع على آلية دخول المرضى للعيادات، ووجّه باعتماد استقبال ودخول المريض للعيادة حسب التاريخ والساعة المحددة في تذكرة الموعد.

كما وجّه بتقديم العون والمساعدة لجميع المرضي والمراجعين وعمل كل ما فيه خدمة متميزة تسهم في راحتهم وإسعادهم، كما وقف على مشروع البنية التحتية بقسم التأهيل الطبي، واستمع من مهندس المشروع لشرح عن المراحل التي تمّ إنجازها.

وشدد القحطاني على تنفيذ الأعمال بجودة وكفاءة عالية مع التقيد بمواعيد انتهاء المشروع.

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بعد ذلك، انتقل إلى قسم المطبخ والتغذية، وشدّد على ضرورة الالتزام بمعايير سلامة الغذاء وجودة التخزين والحرص على النظافة العامة في الأدوات المستخدمة والمطبخ بصفة عامة.

كما تفقد ملفات العاملين على تجهيز الطعام، وأكد أهمية الفحص الطبي والمخبري بمعدل مرتين في العام وعند عودة العامل من إجازته.

وفي نهاية الجولة، وجَّه مدير صحة بيشة بالاهتمام بالجولات اليومية على مرافق المستشفى المختلفة.

ورافق القحطاني في جولته، المشرف العام على المستشفى بدر المطيري، والمساعد العلاجي بصحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني، ومساعد المشرف العام على المستشفى للشئون الفنية الدكتور صالح ال خبتي.