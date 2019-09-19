الأحد.. انطلاق مناورات «الموج الأحمر - 2» بمشاركة 7 دول

تنطلق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر - 2»، الأحد المقبل، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي، في منطقة عمليات الأسطول الغربي في البحر الأحمر بمشاركة الأردن، ومصر، السودان، جيبوتي، اليمن، والصومال.

ويُعد تمرين «الموج الأحمر - 2»، من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر؛ بهدف تعزيز الأمن البحري للدول وتأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشاركة في التمرين، الذي يشتمل على عدد من الفرضيات المخطط لها مسبقًا بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.