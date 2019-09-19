ولي العهد لرئيس وزراء باكستان: الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وفي بداية اللقاء، شدد رئيس الوزراء الباكستاني على الاستنكار الشديد لبلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص، معبرًا عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكاناتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وأكد سمو ولي العهد من جهته، خلال اللقاء، أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدد على أهمية التصدي لها.

حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.