السفارة في الفلبين تُحذر من التعامل مع سماسرة العمالة وتوضح الطرق الرسمية للاستقدام

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين المواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات وأشخاص غير رسميين بشأن استقدام العمالة الفلبينية، وذلك بعد رصد حالات احتيال ونصب.

وفي بيان للسفارة، نشره الحساب الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شددت على ضرورة أن يتم الاستقدام عبر مكاتب الاستقدام في المملكة فقط حسب التعليمات من الجهات المختصة في المملكة.

وأشارت سفارة المملكة بالفلبين إلى أن القانون الفلبيني يجرم الاستقدام المباشر.

وأضافت السفارة، أنها لاحظت استمرار تعامل بعض المواطنين مع سماسرة أو مكاتب فلبينية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو لعاملات والذين يروجون لذلك ويقومون بعرض التسهيلات والخدمات رغم التحذيرات المستمرة.

وأوضحت السفارة أن الكثير من المواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال، وتكبّدوا خسائر مادية كبيرة، مؤكدة أنها ما زالت تتلقى العديد من الشكاوى بهذا الخصوص وللأهمية جرى نشر هذا التنبيه.