حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين المواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات وأشخاص غير رسميين بشأن استقدام العمالة الفلبينية، وذلك بعد رصد حالات احتيال ونصب.
وفي بيان للسفارة، نشره الحساب الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شددت على ضرورة أن يتم الاستقدام عبر مكاتب الاستقدام في المملكة فقط حسب التعليمات من الجهات المختصة في المملكة.
وأشارت سفارة المملكة بالفلبين إلى أن القانون الفلبيني يجرم الاستقدام المباشر.
وأضافت السفارة، أنها لاحظت استمرار تعامل بعض المواطنين مع سماسرة أو مكاتب فلبينية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو لعاملات والذين يروجون لذلك ويقومون بعرض التسهيلات والخدمات رغم التحذيرات المستمرة.
وأوضحت السفارة أن الكثير من المواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال، وتكبّدوا خسائر مادية كبيرة، مؤكدة أنها ما زالت تتلقى العديد من الشكاوى بهذا الخصوص وللأهمية جرى نشر هذا التنبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في الفلبين تُحذر من التعامل مع سماسرة العمالة وتوضح الطرق الرسمية للاستقدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.