قيادات وأعضاء غرفة الرياض يحتفون باليوم الوطني ويوثقون «التاريخ الملحمي»

رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة حلول الذكرى الـ89 لليوم الوطني.

وقال العجلان: «ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل الشعب السعودي، وفيها نستذكر جهود التأسيس والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، الذي وحد هذه البلاد وجمع شتاتها بعون الله وتوفيقه».

وأضاف: «تحل الذكرى علينا هذا العام والمملكة تشهد تحوُّلات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.. هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد بن علي الشويعر: «ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية، نجدد فيها الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته، والوقوف خلف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمواصلة ملحمة البناء والنهضة الشاملة التي انتظمت في مناطق المملكة في هذا العهد الميمون».

وأكّد أنّ الاحتفال بذكرى اليوم الوطني يأتي كل عام متضمنًا أهدافًا عديدة ترسم روح الوطنية، وتعمق في النفوس الفخر والاعتزاز بهذا الوطن، وبما تحقق من انجازات تنموية واقتصادية في هذا العهد الزاهر، عبر مستهدفات «رؤية 2030».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس منصور بن عبدالله الشثري: «هذه المناسبة تطل علينا والمملكة تواصل إنجازاتها هذا العام بخطوات واسعة نحو تحقيق مشروعها الإصلاحي البارز المتمثل في رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين».

مناسبة غالية

وشدّد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض بدر بن محمد الراجحي على أنّ الاقتصاد السعودي يشهد قفزات هامة في السنوات الأخيرة، في إطار تنويع مصادر الدخل، في ظل الجهود الحكيمة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

طريق البناء

وأوضح عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الرياضية الدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي: «ذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة تحل وبلادنا تمضي بخطى ثابتة، على طريق البناء التنموي والنهوض الاقتصادي؛ حيث تتواصل المشروعات الكبرى التي تستهدف النهوض بالمملكة والمواطن وتحقق رفاهيته وازدهاره».

ملحمة التأسيس

وبيَّن عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنشآت الطبية الدكتور خالد بن مكيمن العنزي: «اليوم الوطني مناسبة يحق لنا أن نفخر بها وبما تحقَّق من منجزات حضارية، وملحمة التأسيس مرحلة هامة في تاريخنا، قادها الملك عبدالعزيز - رحمه الله؛ حيث وضع اللبنات الأولى لمسيرة التنمية والتطور، والتي سار على طريقها من بعده أبناؤه الملوك».

حقبة جديدة

قال عضو مجلس الإدارة، رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة راكان بن عبدالله أبو نيان إنّ ذكرى اليوم الوطني تأتي والمملكة تشهد تحولات تأسس لحقبة جديدة في تاريخها؛ حيث تمّ تحقيق إنجازات تنموية ومشروعات ضخمة، وكذلك السير باتجاه الإصلاح الاقتصادي من خلال (رؤية المملكة 2030) الطموحة، وتعزيز بيئة الاستثمار بمزيدٍ من التسهيلات والتنظيم في إطار السعي لتحقيق ما جاء في رؤية المملكة.

رؤية طموحة

بدوره، أكّد عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الشركات العائلية سعد بن صالح السبتي أنّ ذكرى اليوم الوطني تُشكِّل مناسبةً هامةً لاستلهام دروس الماضي وما تعيشه مملكة الخير من تطور ونهضة منذ عهد الملك المؤسس حتى هذا العهد الزاهر.

ملحمة تاريخية

وأشار عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التجارية سعد بن محمد العجلان إلى أنّ ذكرى اليوم الوطني تُشكِّل ملحمةً تاريخية تجسّدت من خلالها إرادة وعزيمة الملك المؤسس عبدالعزيز لتوحيد المملكة.

وأضاف: «ما تعيشه المملكة من استقرار أمنى وتنمية اقتصادية ينبغي علينا نحن أبناء الوطن أن نعمل جاهدين لحمايته بالوقوف خلف قيادتنا داعمين ومؤازرين لجهودها في شتى الميادين».

مركز لوجستي



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وأكّد عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية سعود النفيعي: «ذكرى اليوم الوطني مناسبة تستحق أن نتأمل فيها ما حققته بلادنا من إنجازات منذ عهد الملك عبد العزيز إلى العهد الزاهر»، مؤكّدًا أنّ المملكة تعمل على تطوير منظومة النقل لتكون مركزًا لوجستيًّا لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل بين كافة قطاعات النقل، ورفع مستويات السلامة وترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل والأداء لتقديم خدمات فعالة للمستفيدين.

برامج تطويرية

وأوضح عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري أنَّ المملكة تشهد منذ فجر توحيدها نموًا وتطورًا مزدهرًا في كل المجالات التنموية والخدمية، توجت برؤية 2030 التي حملت كل التباشير على كافة الأصعدة لا سيّما قطاع الإسكان عبر العديد من البرامج المتنوعة؛ لتوفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه.

النهوض بالوطن

وقال عضو مجلس الإدارة عثمان بن سعد أبا حسين إنّ ذكرى اليوم الوطني تُجسِّد لمرحلة انطلقت بخطوات ثابتة في كافة ميادين البناء والتنمية.

مناسبة عزيزة

وبيَّن عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأوقاف عبدالله بن فهد العجلان أنّ المملكة تشهد قفزات تنموية تاريخية، وتعيش رؤية جديدة تبلورت معها منجزات ومشروعات كبرى تنعكس إيجابًا على كل مناحي الحياة وتطوُّرها؛ لتوفر للمواطن العيش الكريم وأرقى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية .

مشروعات طموحة

وقال عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة شباب الأعمال علي بن صالح العثيم إنَّ القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في تعزيز توجهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2030، موضّحًا أنّ ما أعلنته الدولة من مشروعات كبرى وطموحة يبعث على التفاؤل والثقة في السير نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني ودعم مشروعات ريادة الأعمال ضمن منظومة متكاملة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

مصادر الدخل

أوضح ماجد الحكير عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة السياحة والترفيه أنَّ المملكة تمضي بكل ثقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في تنفيذ خطط وبرامج رؤية 2030.

وقال: «استمرت ملحمة البناء والتنمية حتى هذا العهد الزاهر الذي انطلقت به مشروعات الرؤية ليمثل استجابة واعية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي واهتزازات أسواق البترول العالمية، والخروج من دائرة الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل».

مواجهة التحديات

وشدَّد عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير على أنَّ المملكة بدأت خطوات جادة نحو إعادة التوازن والاستقرار لسوق العمل لصالح المواطن السعودي ومعالجة الخلل الذي عانى منه.

إنجازات اقتصادية

وقال عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات محمد بن فهد الحمادي إنّ هذه الذكرى تمر والبلاد تشهد تحقيق الإنجازات التنموية والاقتصادية في كافة المجالات، والتي تعبر عن توجهات القيادة للنهوض بالوطن وتحقيق رفاهية المواطن.

تطورات تنموية

أوضح الأمين العام ناصر أبوحيمد أنّ الذكرى (89) لليوم الوطني تحل والمملكة تشهد تحولًا اقتصاديًّا وتنمويًّا واجتماعيًّا تشكلت ملاحمه في (رؤية 2030) الطموحة الهادفة إلى إيجاد تنمية مستدامة واقتصاد وطني بالاعتماد على عددٍ من مصادر الدخل من خلال الاستغلال الأمثل لما تتمتع به من موارد في شتى المجالات.