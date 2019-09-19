بومبيو: أصبحت قادرًا على إعطاء ترامب معلومات مهمة بشأن الهجوم على «أرامكو»

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه أصبح قادرًا على إعطاء الرئيس دونالد ترامب معلومات مهمة بشأن الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن «أمريكا تريد حلًا سلميًا ولا تزال تسعى لبناء تحالف»، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك عقوبات على إيران تهدف إلى حرمانها من إيصال الأموال إلى حزب الله وحلفائها.

وأكد أن «أمريكا تريد حلًا سلميًا ولا تزال تسعى لبناء تحالف».

وكان بومبيو قال في تصريحات عقب اجتماع مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الولايات المتحدة تؤيد «حق السعودية في الدفاع عن نفسها».

Advertisements

وشدد بومبيو في تغريدة على تويتر يوم الخميس، «لن يتم التسامح» مع سلوك إيران في المنطقة.

وذكرت «واس» في تقرير منفصل عن الاجتماع أن بومبيو أدان الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص، وأيد دعوة السعودية لمشاركة خبراء دوليين في التحقيقات الجارية حول الهجمات.

ومن جانبه أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع مع بومبيو أن الهجمات تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وإلحاق الضرر بإمدادات الطاقة العالمية واقتصادها.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب هي «الخيار الأخير» في التعامل مع إيران بعد اتهامها بالهجوم على المنشآت النفطية في السعودية.