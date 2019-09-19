اليوم الوطني / مكتب الفاو الإقليمي بالقاهرة يهنئ المملكة باليوم الوطني



القاهرة 12 محرم 1441هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

تقدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ممثلة في مكتبها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالقاهرة، بأسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير

وأكد مسئول الاتصال الإقليمي بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا للفاو محمد العيدروس في تصريح لوكالة الأنباء

وأعرب عن تطلع المنظمة لاستمرار التعاون المثمر والبناء لتحقيق أهداف المملكة التنموية المستدامة برفع كفاءة أمنها الغذائي لأعلى المستويات.

ونوه العيدروس بالتعاون المثمر بين "الفاو" والمملكة لتطوير مجالات الزراعة والانتاج الزراعي والحيواني، ومواجهة تحديات شح المياه والتغير المناخي، وتنمية السياسات والأطر التنظيمية التي تمكن القدرات الوطنية وتسهم في توفير التقنيات الفعالة لزراعة أمثل وغذاء أكثر أمنا، مثمنا مشاركة المملكة الفعالة في برامج الفاو لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وتمنى مسئول الاتصال الإقليمي بالفاو في ختام تصريحه للمملكة دوام الإزدهار والخير والرخاء للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

//انتهى//

19:32ت م

0307



القاهرة 12 محرم 1441هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واستقدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ممثلة في مكتبها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالقاهرة، بأسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 89 .وأكد مسئول الاتصال الإقليمي بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا للفاو محمد العيدروس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"بهذه المناسبة، على عمق العلاقات بين المملكة والمنظمة، مبديا استعداد "الفاو" لتقديم كافة الخبرات والمساعدات في المجالات ذات الأولوية لدى المملكة في المجال التنمية الغذائية سواء في مجال الزراعة أو الثروة الحيوانية.وأعرب عن تطلع المنظمة لاستمرار التعاون المثمر والبناء لتحقيق أهداف المملكة التنموية المستدامة برفع كفاءة أمنها الغذائي لأعلى المستويات.ونوه العيدروس بالتعاون المثمر بين "الفاو" والمملكة لتطوير مجالات الزراعة والانتاج الزراعي والحيواني، ومواجهة تحديات شح المياه والتغير المناخي، وتنمية السياسات والأطر التنظيمية التي تمكن القدرات الوطنية وتسهم في توفير التقنيات الفعالة لزراعة أمثل وغذاء أكثر أمنا، مثمنا مشاركة المملكة الفعالة في برامج الفاو لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة.وتمنى مسئول الاتصال الإقليمي بالفاو في ختام تصريحه للمملكة دوام الإزدهار والخير والرخاء للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.//انتهى//19:32ت م0307

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