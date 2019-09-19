اليوم الوطني / مدير السعودية اليوم منظمة التنمية الإدارية العربية:اليوم الوطني فرصة لمراجعة واجباتنا تجاه الوطن



القاهرة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن اليوم الوطني للمملكة العربية

وأشار القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن اليوم الوطني 89 فرصة للجميع للتذكير بهذا المنجز الكبير وبأهمية الحفاظ عليه ليبقى شامخاً عزيزاً أينما حل اسمه، مبيناً أن هذا اليوم يذكرنا بأن الوطن هو انتماء وولاء نسكنه إن اقتربنا منه ويسكننا إن بعدنا عنه.

وأضاف مدير المنظمة أن اليوم الوطني يذكرنا بإنجاز الأجداد في الماضي وبمسئوليتنا في الحاضر وفي المستقبل، لافتاً النظر إلى أنه فرصة للتأكيد على أن كل منا له حقوق وعليه واجبات ،وأن علينا دائمًا أن نسأل ماذا قدمنا وما يمكن أن نقدم للوطن.

ولفت النظر أن هذه المناسبة العزيز مهمة للتذكير بأن كل منا يستطيع أن يحدث تغييراً في حياته وفي حياة الآخرين من خلال العمل الدؤوب والجاد ومن خلال القناعة بأن كل منا يستطيع أن يقدم شيئاً للوطن أينما كان وكيفما كان.

وخلص الدكتور ناصر القحطاني إلى القول إنه في مثل هذا اليوم تتجدد الآمال بغد أفضل، وتستمر فيه الإنجازات والطموحات في إطار رؤية وطنية واحدة توحد الجهود والموارد، وتحدد مسار السفينة للوصول الى أهدافها بكل ثقة وأمان وتفاؤل في ظل قيادة حكيمة وطموحة لا تقبل إلا الإنجاز والتميز في كل المجالات.

//انتهى//

19:31ت م

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القاهرة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يشكل محطة توقف مع الذات لاستذكار منجزات الماضي، والنظر إلى طموحات المستقبل من أجل التفكير في مسيرة وطن استطاع خلالها بفضل من الله ثم بقيادته الرشيدة أن يجتاز ويتجاوز الكثير من التحديات.وأشار القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن اليوم الوطني 89 فرصة للجميع للتذكير بهذا المنجز الكبير وبأهمية الحفاظ عليه ليبقى شامخاً عزيزاً أينما حل اسمه، مبيناً أن هذا اليوم يذكرنا بأن الوطن هو انتماء وولاء نسكنه إن اقتربنا منه ويسكننا إن بعدنا عنه.وأضاف مدير المنظمة أن اليوم الوطني يذكرنا بإنجاز الأجداد في الماضي وبمسئوليتنا في الحاضر وفي المستقبل، لافتاً النظر إلى أنه فرصة للتأكيد على أن كل منا له حقوق وعليه واجبات ،وأن علينا دائمًا أن نسأل ماذا قدمنا وما يمكن أن نقدم للوطن.ولفت النظر أن هذه المناسبة العزيز مهمة للتذكير بأن كل منا يستطيع أن يحدث تغييراً في حياته وفي حياة الآخرين من خلال العمل الدؤوب والجاد ومن خلال القناعة بأن كل منا يستطيع أن يقدم شيئاً للوطن أينما كان وكيفما كان.وخلص الدكتور ناصر القحطاني إلى القول إنه في مثل هذا اليوم تتجدد الآمال بغد أفضل، وتستمر فيه الإنجازات والطموحات في إطار رؤية وطنية واحدة توحد الجهود والموارد، وتحدد مسار السفينة للوصول الى أهدافها بكل ثقة وأمان وتفاؤل في ظل قيادة حكيمة وطموحة لا تقبل إلا الإنجاز والتميز في كل المجالات.//انتهى//19:31ت م0306

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.