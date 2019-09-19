

المنامة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تقيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض عدداً من الفعاليات احتفالاً بمناسبة باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ولمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم ولغاية 23 سبتمبر الجاري، وذلك تأكيداً لروابط الوحدة والانتماء بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب توطيد علاقات الأخوة والتعاون بينهما تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظهما الله -.

وستتضمن احتفالات هيئة البحرين للسياحة والمعارض باليوم الوطني الـ 89 فعاليات وأنشطة مثل الألعاب النارية والمراكب الشراعية "البوانيش", وغيرها من الفعاليات والأنشطة.

وهنأ مستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور علي حسن فولاذ بهذه المناسبة قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، مرحباً بجميع الزوار والمقيمين القادمين من المملكة للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام على مدى خمسة أيام في مناطق متفرقة بمملكة البحرين.

وأضاف أن الفعاليات ستستمر باستضافة الفعاليات المناسبة للعائلات طوال العام، خصوصًا خلال العطلات الأسبوعية, وذلك ضمن جهود تطوير قطاع السياحة في البحرين على خارطة الوجهات المرحبة بالعائلات, مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع مكتب هيئة البحرين للسياحة بالرياض, بهدف تطوير المنتجات السياحية الفريدة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني، من أجل زيادة أعداد الزوار الوافدين للمملكة.

// انتهى //

19:23ت م

0305





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / هيئة البحرين للسياحة تقيم عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.