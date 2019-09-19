اليوم الوطني / رئيس تحرير الجمهورية يشيد بدور المملكة البارز في دعم القضايا العربية والإسلامية



القاهرة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

قدّم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية عبدالرازق توفيق، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية

وأشاد رئيس تحرير الجمهورية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بدور المملكة البارز في دعم القضايا العربية والإسلامية، وما تحقق في ربوعها من إنجازات في جميع المجالات، سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها.

وقال توفيق إن العلاقات السعودية المصرية مصيرية للأمة العربية في ظل التحديات والتهديدات التي تواجهها، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين المملكة ومصر يصب في مصلحة الأمتين العربية والإسلامية لأنهما جناحا أمنهما واستقرارهما .

وشدد على أن البلدين يجمعهما مصير مشترك، ومسؤولية واحدة لحماية هذه الأمة والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الرؤية المشتركة للبلدين حول القضايا العربية تؤكد أن المملكة ومصر على الطريق الصحيح وأن مصير الأمة مرهون بالعلاقات القوية بينهما.

وأكد أن التعاون والشراكة بين القاهرة والرياض الآن في أعلى مستوياته في كافة الأصعدة .

//انتهى//

19:00ت م

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القاهرة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسقدّم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية عبدالرازق توفيق، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية وأشاد رئيس تحرير الجمهورية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بدور المملكة البارز في دعم القضايا العربية والإسلامية، وما تحقق في ربوعها من إنجازات في جميع المجالات، سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها.وقال توفيق إن العلاقات السعودية المصرية مصيرية للأمة العربية في ظل التحديات والتهديدات التي تواجهها، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين المملكة ومصر يصب في مصلحة الأمتين العربية والإسلامية لأنهما جناحا أمنهما واستقرارهما .وشدد على أن البلدين يجمعهما مصير مشترك، ومسؤولية واحدة لحماية هذه الأمة والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الرؤية المشتركة للبلدين حول القضايا العربية تؤكد أن المملكة ومصر على الطريق الصحيح وأن مصير الأمة مرهون بالعلاقات القوية بينهما.وأكد أن التعاون والشراكة بين القاهرة والرياض الآن في أعلى مستوياته في كافة الأصعدة .//انتهى//19:00ت م0296

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