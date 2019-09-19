اليوم الوطني / رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام يشيد بالدور البارز للمملكة



القاهرة 12 محرم 1441هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية نقيب الصحفيين المصريين السابق عبدالمحسن سلامة بالدور البارز للمملكة العربية

وقال عبد المحسن سلامة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية"واس" بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، إن الشعب المصري يشارك شعب المملكة سعادته التي يخلد فيها التاريخ العربي جهاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، لتوحيد أطراف المملكة العربية السعودية وإشاعة الأمن وأسباب التنمية فيها، مقدما التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي بتلك المناسبة العزيزة على قلب كل عربي.

ونوه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بمواقف المملكة المساندة لمصر على مر التاريخ، لا سيما دعم المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا بعد ثورة 30 يونيو، لافتا النظر إلى حرص قيادات البلدين الشديد على الدفع بالعلاقات المميزة والتعاون الوثيق في مختلف المجالات بما يحقق المكانة والريادة للشعبين الشقيقين.

//انتهى//

18:59ت م

0295



القاهرة 12 محرم 1441هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية نقيب الصحفيين المصريين السابق عبدالمحسن سلامة بالدور البارز للمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في دعم القضايا العربية والإسلامية وما حققته من إنجازات في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية كافة، مؤكدا أن العلاقات بين الشعبين الشقيقين قائمة على العلاقات الأخوية الممتدة عبر التاريخ والتي تمتاز بوجود تنسيق للمواقف بين حكومة البلدين على أعلى المستويات وفي جميع المجالات والأصعدة، بما يجسد التفاهم والتنسيق الكامل بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال عبد المحسن سلامة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية"واس" بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، إن الشعب المصري يشارك شعب المملكة سعادته التي يخلد فيها التاريخ العربي جهاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، لتوحيد أطراف المملكة العربية السعودية وإشاعة الأمن وأسباب التنمية فيها، مقدما التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللشعب السعودي بتلك المناسبة العزيزة على قلب كل عربي.ونوه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بمواقف المملكة المساندة لمصر على مر التاريخ، لا سيما دعم المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا بعد ثورة 30 يونيو، لافتا النظر إلى حرص قيادات البلدين الشديد على الدفع بالعلاقات المميزة والتعاون الوثيق في مختلف المجالات بما يحقق المكانة والريادة للشعبين الشقيقين.//انتهى//18:59ت م0295

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام يشيد بالدور البارز للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.