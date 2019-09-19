اليوم الوطني / رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية يثمّن مساعدة المملكة للدول الشقيقة ومواقفها المشرفة في المحافل الدولية



القاهرة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي أن احتفال المملكة العربية

وقال "الذوادي" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ (89): إن "للمملكة شأنًا كبيرا ومؤثرا في الساحة العربية والإقليمية والدولية، والإنجازات السعودية تشعرنا بالفخر والاعتزاز، وكان آخرها النجاح المبهر لموسم الحج الأخير الذي تجاوز كل المقاييس"، مشيرًا إلى أنه ليس بغريب على المملكة تسهيل أمور الحج ووضع كل الإمكانيات لنجاحة، واليوم يشعر المواطن بأن المملكة في اتجاهها نحو تنمية الشباب وإعطائهم الدور الكبير والمؤثر سيسهل في إمكانية التقدم في مجالات كثيرة مدعاة للفخر والاعتزاز، مجددًا التهنئة الخالصة على هذا التوجه وعلى هذا العيد الوطني الذي هو عيدنا جميعًا.

وحول دور المملكة في دعم العلاقات العربية وصيانة الأمن القومي نوّه "الذوادي" بأن المملكة دائمًا ما تقف مع الحق العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، مشيرًا إلى أن المملكة كان ومازال لها أمر كبير فيما يخص التطورات في الوطن العربي سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية أو المادية أو في الإطار الثنائي أو من خلال العمل الجماعي في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وضرب "الذوادي" مثلا بالدعم السعودي الأخير لجمهورية السودان الشقيقة خاصة بعد الفيضانات التي تعرضت لها وقيام المملكة بتقديم مساعدات عاجلة وكبيرة وغير مسبوقة، إلى جانب وقوف المملكة مع السودان لعبور المرحلة الانتقالية التي تعيشها ومساندتها في التحولات السياسية الأخيرة وتشكيل حكومته ومجلس السيادة.

وجدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية التأكيد على أن المملكة دائمًا وأبدًا لا تتأخر في مساعدة الأشقاء العرب والمسلمين ولها أيادٍ بِيضٌ ومواقفُ مشرفةٌ في كل المحافل.

// انتهى //

18:53ت م

0293



القاهرة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي أن احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني هو مناسبة كبيرة وعزيزة على نفس كل مواطن سعودي وعربي ومسلم، يشعر بمكانة المملكة وإنجازاتها الكبيرة، مقدّمًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله - وللشعب السعودي.وقال "الذوادي" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ (89): إن "للمملكة شأنًا كبيرا ومؤثرا في الساحة العربية والإقليمية والدولية، والإنجازات السعودية تشعرنا بالفخر والاعتزاز، وكان آخرها النجاح المبهر لموسم الحج الأخير الذي تجاوز كل المقاييس"، مشيرًا إلى أنه ليس بغريب على المملكة تسهيل أمور الحج ووضع كل الإمكانيات لنجاحة، واليوم يشعر المواطن بأن المملكة في اتجاهها نحو تنمية الشباب وإعطائهم الدور الكبير والمؤثر سيسهل في إمكانية التقدم في مجالات كثيرة مدعاة للفخر والاعتزاز، مجددًا التهنئة الخالصة على هذا التوجه وعلى هذا العيد الوطني الذي هو عيدنا جميعًا.وحول دور المملكة في دعم العلاقات العربية وصيانة الأمن القومي نوّه "الذوادي" بأن المملكة دائمًا ما تقف مع الحق العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، مشيرًا إلى أن المملكة كان ومازال لها أمر كبير فيما يخص التطورات في الوطن العربي سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية أو المادية أو في الإطار الثنائي أو من خلال العمل الجماعي في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.وضرب "الذوادي" مثلا بالدعم السعودي الأخير لجمهورية السودان الشقيقة خاصة بعد الفيضانات التي تعرضت لها وقيام المملكة بتقديم مساعدات عاجلة وكبيرة وغير مسبوقة، إلى جانب وقوف المملكة مع السودان لعبور المرحلة الانتقالية التي تعيشها ومساندتها في التحولات السياسية الأخيرة وتشكيل حكومته ومجلس السيادة.وجدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية التأكيد على أن المملكة دائمًا وأبدًا لا تتأخر في مساعدة الأشقاء العرب والمسلمين ولها أيادٍ بِيضٌ ومواقفُ مشرفةٌ في كل المحافل.// انتهى //18:53ت م0293

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية يثمّن مساعدة المملكة للدول الشقيقة ومواقفها المشرفة في المحافل الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.