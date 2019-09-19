اليوم الوطني / رئيس تحرير الأهرام يهنئ المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ89



القاهرة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

هنأ رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية علاء ثابت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه رئيس تحرير صحيفة الأهرام في تصريح لوكالة الأنباء

ووصف العلاقات المصرية السعودية بالضرورة الاستراتيجية لكل الدول العربية، مشدداً على أن التركيز على المستقبل والإصرار على مواجهة كل التحديات، هو الدافع الحقيقي الذي يحرك الدولتين لبلورة خطة طموح لتطوير منظومة العمل العربي المشترك.

وقال : إن مناسبة اليوم الوطني غالية ولها خصوصية لدى المصريين والعام العربي والإسلامي كافة لما تتمتع به المملكة من محبة ومكانة خاصة لدى جميع العرب والمسلمين، مشيداً بالنهضة التي تعيشها في المجالات كافة، وقدرتها على تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم لشعبها بفضل قيادتها الحكيمة.

// انتهى //

18:52ت م

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القاهرة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسهنأ رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية علاء ثابت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، متمنيًا للمملكة قيادة وشعبًا مزيدًا من الرخاء والازدهار.ونوه رئيس تحرير صحيفة الأهرام في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بمواقف المملكة العربية السعودية التي وصفها بالمشرفة مع جميع الدول العربية والإسلامية، مؤكداً أن عمق العلاقات المصرية السعودية على مستوى القيادات والشعوب تجعل من مناسبة اليوم الوطني فرصة للتعبير عن متانة العلاقات بين البلدين.ووصف العلاقات المصرية السعودية بالضرورة الاستراتيجية لكل الدول العربية، مشدداً على أن التركيز على المستقبل والإصرار على مواجهة كل التحديات، هو الدافع الحقيقي الذي يحرك الدولتين لبلورة خطة طموح لتطوير منظومة العمل العربي المشترك.وقال : إن مناسبة اليوم الوطني غالية ولها خصوصية لدى المصريين والعام العربي والإسلامي كافة لما تتمتع به المملكة من محبة ومكانة خاصة لدى جميع العرب والمسلمين، مشيداً بالنهضة التي تعيشها في المجالات كافة، وقدرتها على تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم لشعبها بفضل قيادتها الحكيمة.// انتهى //18:52ت م0292

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