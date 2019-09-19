السعودية | قائد القيادة المركزية الأمريكية يرحّب بانضمام المملكة لمجموعة الأمن البحري الدولي

المناطق - واس

رحّب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، بانضمام المملكة العربية السعودية، لمجموعة الأمن البحري الدولي (IMSC)، مثمنًا قرار المملكة بالانضمام إلى المجموعة للإسهام في القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية.

وأعرب الجنرال ماكينزي، في بيانٍ صدر عنه مساء أمس، عن تقدير بلاده للدور الرائد والمهم للمملكة في المسائل الأمنية الإقليمية، والتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.

وأكد أن التهديدات التي تواجه حرية الملاحة، تمثّل مشكلة دولية تتطلب حلاً دوليًا، معرباً عن سعادته بانضمام المملكة للمجموعة، لتكون جزءً من هذا الحل.