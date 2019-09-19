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2019-09-19 التحالف : اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ أطلقته الميليشيات من الحديدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ أطلقته الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران من الحديدة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل بثته العربية نت.







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