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أجفند يحتفل بتسليم جائزة الأمير طلال الدولية في جنيف
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، يقيم برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) فعاليات المنتدى التنموي الثامن بقاعة حقوق الإنسان وتحالف الحضارات بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2019.
ويشتمل المنتدى على احتفالية تسليم جائزة الأمير طلال الدولية للعام 2018، لتكريم الفائزين بها في مجال ” مكافحة الفقر”، الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي.
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