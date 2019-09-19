الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد وتاريخ إنتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر…

يبحث الملايين في المملكة العربية السعودية من المغتربين المقيمين فيها من المصريين والدول العربية عن الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فالمغترب الذي يعيش ويعمل بالمملكة يجب عليه الإلتزام بكافة القوانين والقواعد التي وضعتها الدولة السعودية في التعامل مع المغتربين بها، ونحن في هذا المقال من خلال موقعنا “نجوم مصرية” نوضح لكم كافة التفاصيل التي تحتاجونها فيما يخص خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

ينبغي على كل مصري يعمل فى المملكة العربية السعودية أن يحترم القانون السعودي فيما يخص الإقامة وشروطها التي يجب عليه الإلتزام بها حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية، وينبغي عليه أيضاً أن يستعلم عن موعد انتهاء صلاحية إقامته حتى يجهز نفسه لتجديدها.

خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة

هناك عدة خطوات يجب على كل مغترب يريد الإستفسار عن صلاحية الإقامة الخاصة به أن يتبعها، حيث تقدم وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر التابعة لها خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني، ونوضح لكم خطوات الإستعلام عن الإقامة كالتالي:

نتمنى أن نكون وضحنا لكم كافة التفاصيل التى تريدون الإطلاع عليها، ولو عندك أي استفسار أو سؤالن قم بمراسلتنا وسوف نجيب عليكم فى اقرب وقت