عروض هايبر بنده تحتفل بـ اليوم الوطني والـ 5 ريال تعود من جديد

منذ فترة طرحت عروض هايبر بنده تخفيضات الـ 5 ريال وحققت نجاح كبير في ذلك الوقت، وبمناسبة اليوم الوطني تعود من جديد، حيث أعلنت الشركة صباح اليوم عن عرضها الأسبوعي الرئيسي، والذي تضمن خصومات على العديد من المنتجات لتصل أسعار الكميات المُباعة منها إلى قيمة خمسة ريال سعودي، وأكدت الأسواق في بداية مجلة عروضها بالفخر بالتواجد دائمًا في القمة، حيث أن الشركة بالفعل هي الأولى من حيث الشهرة والأرباح وعدد العملاء في المملكة.

عروض هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني

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وقد شملت الخصومات تشكيلة من اللحوم البقرية البرازيلية وزن 250 جرام سعر تلك الكمية منها بخمسة ريال، وهي مفروم وبرجر ومكعبات وكفتة ونقانق كذلك قطع من لحم عجل باكستاني نفس الوزن وبنفس القيمة، وعن الدجاج كانت ماركة البشاير حاضرة بأفخاد عبوة نص كيلو، كذلك اليوم كانت منتجاتها من الكبد والقلوب والقوانص عبوات 400 و300 جرام على الترتيب، متواجدة وبنفس السعر الذي أقرته التخفيضات.

شهدت عروض هايبر بنده كذلك احتفالاً بـ اليوم الوطني تشكيلة متميزة من منتجات الألبان، مثل جبنة كريمة المراعي وكريمة طبخ مخفوقة، وكذلك الزبادي واللبن السائل والبودرة والقشطة، وكانت منتجات داري حاضرة كذلك ومتمثلة في الجبن الأبيض والموزاريلا المبشورة، وكل ما سبق بأوزان مختلفة ولكن بذات السعر المعلن.

هذا ويمكنكم الإطلاع على كامل العروض من المجلة التي تم طرحها صباح اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر، والمستمرة حتى الأربعاء المقبل والمرفقة بالأسفل.