شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين تحذر: استقدام «المنزلية» من مكاتب المملكة فقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين عبر حسابها على موقع «تويتر» المواطنين من عدم التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية في ما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية حيث إن الاستقدام يجب أن يتم من خلال مكاتب الاستقدام في المملكة فقط حسب التعليمات من الجهات المختصة في المملكة، كما أن القانون الفلبيني يجرم الاستقدام المباشر.

وأضافت السفارة أنها لاحظت أن بعض المواطنين لازالوا يتعاملون مع سماسرة أو مكاتب فلبينية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو لعاملات ويروجون لذلك ويقومون بعرض التسهيلات والخدمات رغم التحذيرات المستمرة من السفارة بهذا الشأن فضلاً عن أن الكثير من المواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال وتكبدوا خسائر مادية كبيرة، وأن السفارة تتلقى العديد من الشكاوى بهذا الخصوص.