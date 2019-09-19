السعودية | اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون من الحديدة

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون من الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الخميس اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة". وبيّن العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية. وشدد العقيد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

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