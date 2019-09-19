، القضاء الفرنسي يصادق على حكمه ويرفض مزاعم beIN ضد عربسات ،

محمد بن مسعود - الدمام - منظمة الاتصالات العربية تستغرب من ترويج أكاذيب الشبكة القطرية

قضت محكمة فرنسية أخرى مستقلة بصحة الحكم السابق الصادر لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) الرافض لمزاعم شبكة beIN SPORTS القطرية ضد المنظمة وفرضه تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح عرب سات ضد بي إن.

وفي هذا السياق أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية عربسات في بيانٍ لها، عن ترحيبها بحكم القضاء الفرنسي الرافض لمزاعم الشبكة القطرية، والذي يكشف تهاوي الادعاءات الباطلة التي حاولت بي إن ترويجها ضد المنظمة.

وأوضحت (عربسات) أنها تلقت التعويضات المالية من (شبكة beIN SPORTS )، وهو ما اعتبرته تأكيدًا لعدم صحة مزاعم الطرف المدعي في القضية، وسلامة موقف عربسات من الاتهامات الزائفة والباطلة، بعد أن رفضت محكمة فرنسية مستقلة أخرى طلب استئناف وتعديل الحكم السابق.

وأعربت عربسات عن رفضها المطلق وأسفها الشديد للبيانات المتعجلة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات الأخرى، وما تضمنته من ترديد وصفته بالمعيب لكذب وادعاءات شبكة بي إن.

وطبقًا لبيان عربسات، فقد أعربت عن شديد استغرابها لمواصلة تلك الاتحادات الدولية، العمل مع شبكة (beIN SPORTS) وبعض مسؤوليها الغارقين في اتهامات الرشوة وغسل الأموال والتي يخضع سجلها القانوني للتحقيقات في عدة دول، في وقت يفترض على تلك الاتحادات أن تنأى بنفسها عن الشبهات وعدم التعامل معها.

وحذرت في ختام بيانها من خطورة التعاطي مع البيانات الإعلامية والتقارير غير الدقيقة التي لا ترقى إلى مستوى الأحكام القضائية النهائية كالتي صدرت لصالحها، مؤكدة أنها لم ولن تدخل في أية حروب إعلامية مع أي جهة بهذا الخصوص، من منطلق إيمانها بروح وسيادة القانون.