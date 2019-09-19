، "الشثري": وجدنا تسهيلات بين القطاعين الحكومي والخاص خلال العامين الأخيرين ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري: إنه من عادة غرفة الرياض إقامة احتفال سنوي لجمع رجال الأعمال وتبادل الأثراء واللقاء مع مجلس إدارة الغرفة؛ وذلك لطرح هموم القطاع الخاص، ويحضره كذلك مسؤولون من الحكومة في تشاركية جميلة ورائعة يتم الحوار حول سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.
وأضاف: في العامين الأخيرين وجدنا تعاونًا كبيرًا من القطاع الحكومي في تسهيل العقبات التي تحد من نمو القطاع الخاص، أصبحنا نرى تسهيلات ضخمة في إجراءات الحكومة وتعاونًا كبيرًا من كبار المسؤولين أصبحوا محفزين للقطاع الخاص، وهذا ما لمسناه من خلال رجال الأعمال وحماسهم الشديد منقطع النظير لزيادة وتوسعة استثماراتهم والإقبال على مزيد من الاستثمار في كافة المجالات أيضاً.
وتابع "الشثري": في هذا اللقاء نتبادل الآراء مع رواد الأعمال الجدد الذين يدخلون إلى الاقتصاد عبر منشآتهم الجديدة، يحتكّون ويستفيدون ويستشيرون رجال الأعمال الذين لهم خبرات طويلة، ومزيد من الروابط لرجال الأعمال لتبادل الخبرات والأنشطة وخلق مزيد من التشاركية بينهم.
وحول العقود الثلاثة من التوافق وإقامة اللقاء السنوي؛ قال: ثلاثون عامًا يمثل أكبر تجمع لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو الحدث الأكبر على الإطلاق من ناحية العدد ومن ناحية حجم الاستثمارات المتواجدة في هذا اللقاء السنوي.
"الشثري": وجدنا تسهيلات بين القطاعين الحكومي والخاص خلال العامين الأخيرينعيسى الحربي الخليج 365 2019-09-19
قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري: إنه من عادة غرفة الرياض إقامة احتفال سنوي لجمع رجال الأعمال وتبادل الأثراء واللقاء مع مجلس إدارة الغرفة؛ وذلك لطرح هموم القطاع الخاص، ويحضره كذلك مسؤولون من الحكومة في تشاركية جميلة ورائعة يتم الحوار حول سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.
وأضاف: في العامين الأخيرين وجدنا تعاونًا كبيرًا من القطاع الحكومي في تسهيل العقبات التي تحد من نمو القطاع الخاص، أصبحنا نرى تسهيلات ضخمة في إجراءات الحكومة وتعاونًا كبيرًا من كبار المسؤولين أصبحوا محفزين للقطاع الخاص، وهذا ما لمسناه من خلال رجال الأعمال وحماسهم الشديد منقطع النظير لزيادة وتوسعة استثماراتهم والإقبال على مزيد من الاستثمار في كافة المجالات أيضاً.
وتابع "الشثري": في هذا اللقاء نتبادل الآراء مع رواد الأعمال الجدد الذين يدخلون إلى الاقتصاد عبر منشآتهم الجديدة، يحتكّون ويستفيدون ويستشيرون رجال الأعمال الذين لهم خبرات طويلة، ومزيد من الروابط لرجال الأعمال لتبادل الخبرات والأنشطة وخلق مزيد من التشاركية بينهم.
وحول العقود الثلاثة من التوافق وإقامة اللقاء السنوي؛ قال: ثلاثون عامًا يمثل أكبر تجمع لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو الحدث الأكبر على الإطلاق من ناحية العدد ومن ناحية حجم الاستثمارات المتواجدة في هذا اللقاء السنوي.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
06:18 PM
غرفة الرياض تستضيف أكبر تجمع لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط
قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري: إنه من عادة غرفة الرياض إقامة احتفال سنوي لجمع رجال الأعمال وتبادل الأثراء واللقاء مع مجلس إدارة الغرفة؛ وذلك لطرح هموم القطاع الخاص، ويحضره كذلك مسؤولون من الحكومة في تشاركية جميلة ورائعة يتم الحوار حول سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.
وأضاف: في العامين الأخيرين وجدنا تعاونًا كبيرًا من القطاع الحكومي في تسهيل العقبات التي تحد من نمو القطاع الخاص، أصبحنا نرى تسهيلات ضخمة في إجراءات الحكومة وتعاونًا كبيرًا من كبار المسؤولين أصبحوا محفزين للقطاع الخاص، وهذا ما لمسناه من خلال رجال الأعمال وحماسهم الشديد منقطع النظير لزيادة وتوسعة استثماراتهم والإقبال على مزيد من الاستثمار في كافة المجالات أيضاً.
وتابع "الشثري": في هذا اللقاء نتبادل الآراء مع رواد الأعمال الجدد الذين يدخلون إلى الاقتصاد عبر منشآتهم الجديدة، يحتكّون ويستفيدون ويستشيرون رجال الأعمال الذين لهم خبرات طويلة، ومزيد من الروابط لرجال الأعمال لتبادل الخبرات والأنشطة وخلق مزيد من التشاركية بينهم.
وحول العقود الثلاثة من التوافق وإقامة اللقاء السنوي؛ قال: ثلاثون عامًا يمثل أكبر تجمع لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو الحدث الأكبر على الإطلاق من ناحية العدد ومن ناحية حجم الاستثمارات المتواجدة في هذا اللقاء السنوي.
، "الشثري": وجدنا تسهيلات بين القطاعين الحكومي والخاص خلال العامين الأخيرين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشثري": وجدنا تسهيلات بين القطاعين الحكومي والخاص خلال العامين الأخيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.