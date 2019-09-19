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تمكنت مستشفيات "صحة جازان" من التعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة، خلال العام الماضي، وذلك من خلال برنامج "إحالتي".
وقد حظي مستشفى الملك فهد المركزي بالنصيب الأكبر منها؛ إذ نجح المستشفى في التعامل مع 1190 حالة إنقاذ حياة مشكّلاً بذلك ما نسبته 57.35% من إجمالي الحالات بصحة جازان.
ويعد برنامج "إحالتي" أحد البرامج الإلكترونية لوزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله.
ويوفر البرنامج الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المريض من منشأة إلى منشأة طبية أخرى.
"صحة جازان" تتعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة خلال عامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-19
تمكنت مستشفيات "صحة جازان" من التعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة، خلال العام الماضي، وذلك من خلال برنامج "إحالتي".
وقد حظي مستشفى الملك فهد المركزي بالنصيب الأكبر منها؛ إذ نجح المستشفى في التعامل مع 1190 حالة إنقاذ حياة مشكّلاً بذلك ما نسبته 57.35% من إجمالي الحالات بصحة جازان.
ويعد برنامج "إحالتي" أحد البرامج الإلكترونية لوزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله.
ويوفر البرنامج الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المريض من منشأة إلى منشأة طبية أخرى.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
06:01 PM
مستشفى الملك فهد المركزي تعامل مع 57.35% من الإجمالي
تمكنت مستشفيات "صحة جازان" من التعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة، خلال العام الماضي، وذلك من خلال برنامج "إحالتي".
وقد حظي مستشفى الملك فهد المركزي بالنصيب الأكبر منها؛ إذ نجح المستشفى في التعامل مع 1190 حالة إنقاذ حياة مشكّلاً بذلك ما نسبته 57.35% من إجمالي الحالات بصحة جازان.
ويعد برنامج "إحالتي" أحد البرامج الإلكترونية لوزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة إلى نقله.
ويوفر البرنامج الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المريض من منشأة إلى منشأة طبية أخرى.
، "صحة جازان" تتعامل مع 2075 حالة إنقاذ حياة خلال عام ،
المصدر : الخليج 365
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