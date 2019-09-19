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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم أول مهندس فارس بن عواض الشهيب، بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.
وأعرب "الشهيب" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
"الشهيب" ملازمًا أول من كلية فهد الأمنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-19
احتفل الملازم أول مهندس فارس بن عواض الشهيب، بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.
وأعرب "الشهيب" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
05:38 PM
احتفل الملازم أول مهندس فارس بن عواض الشهيب، بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.
وأعرب "الشهيب" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
، "الشهيب" ملازمًا أول من كلية فهد الأمنية ،
المصدر : الخليج 365
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