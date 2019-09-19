محمد بن مسعود - الدمام - بعد صدور موافقة الجهات المختصة بتمديد عقد النقل أكد المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، صدور الموافقة على تمديد عقد نقل الطالبات، وأنه تم توجيه إدارة النقل بفتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الطالبات الراغبات بالخدمة. وأضاف أن الموافقة تلقتها إدارة الجامعة من الجهات المختصة بتمديد عقد نقل الطالبات، على ألا يترتب على الميزانية أي التزامات إضافية خلاف المعتمد. جامعة الملك سعود تفتح لطالباتها التسجيل في “النقل الجامعي“ فهد الغبيوي الخليج 365 2019-09-19 أكد المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، صدور الموافقة على تمديد عقد نقل الطالبات، وأنه تم توجيه إدارة النقل بفتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الطالبات الراغبات بالخدمة. وأضاف أن الموافقة تلقتها إدارة الجامعة من الجهات المختصة بتمديد عقد نقل الطالبات، على ألا يترتب على الميزانية أي التزامات إضافية خلاف المعتمد. Advertisements 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 05:35 PM بعد صدور موافقة الجهات المختصة بتمديد عقد النقل بعد صدور موافقة الجهات المختصة بتمديد عقد النقل أكد المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، صدور الموافقة على تمديد عقد نقل الطالبات، وأنه تم توجيه إدارة النقل بفتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الطالبات الراغبات بالخدمة. وأضاف أن الموافقة تلقتها إدارة الجامعة من الجهات المختصة بتمديد عقد نقل الطالبات، على ألا يترتب على الميزانية أي التزامات إضافية خلاف المعتمد. ، جامعة الملك سعود تفتح لطالباتها التسجيل في “النقل الجامعي“ ،

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