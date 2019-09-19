السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بريطانيا يقلد عسكريين بالملحقية العسكرية رتبهم الجديدة



لندن 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في مقر السفارة العسكريين الذين رقوا حديثًا من منسوبي الملحقية العسكرية في بريطانيا.

وقلد سموُّ السفيرِ مساعدَ الملحق العسكري العميد بندر بن محمد بن عريعر رتبته الجديدة، كما قلد سموه مساعد الملحق لشؤون القوات الجوية العميد الطيار الركن محمد بن عثمان الجلعود رتبته الجديدة، وقلد سموه مدير العلاقات العامة في الملحقية العسكرية بلندن العميد الطيار بدر بن عبدالرحمن المبارك.

وبارك سمو السفير العمداء على ترقياتهم داعيا الله لهم بالتوفيق والسداد في عملهم لخدمة وطنهم وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير

من جهتهم ثمّن المترقون هذه الثقة، داعين المولى - عز وجل - أن تكون داعمة لهم لبذل المزيد من العطاء لخدمة دينهم ومليكه ووطنهم.

حضر مراسم الاستقبال وتعليق الرتب الملحق العسكري بالسفارة العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة ومنسوبو السفارة والملحقية العسكرية بلندن.

// انتهى //

18:17ت م

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لندن 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في مقر السفارة العسكريين الذين رقوا حديثًا من منسوبي الملحقية العسكرية في بريطانيا.وقلد سموُّ السفيرِ مساعدَ الملحق العسكري العميد بندر بن محمد بن عريعر رتبته الجديدة، كما قلد سموه مساعد الملحق لشؤون القوات الجوية العميد الطيار الركن محمد بن عثمان الجلعود رتبته الجديدة، وقلد سموه مدير العلاقات العامة في الملحقية العسكرية بلندن العميد الطيار بدر بن عبدالرحمن المبارك.وبارك سمو السفير العمداء على ترقياتهم داعيا الله لهم بالتوفيق والسداد في عملهم لخدمة وطنهم وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.من جهتهم ثمّن المترقون هذه الثقة، داعين المولى - عز وجل - أن تكون داعمة لهم لبذل المزيد من العطاء لخدمة دينهم ومليكه ووطنهم.حضر مراسم الاستقبال وتعليق الرتب الملحق العسكري بالسفارة العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة ومنسوبو السفارة والملحقية العسكرية بلندن.// انتهى //18:17ت م0282

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