اليوم الوطني / بلدية الحازمي تنهي استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ89



أبهـا 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أنهت بلدية الحازمي التابعة لأمانة منطقة عسير استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية

وكثّفت البلدية جهودها من خلال تزيين شوارع المراكز التابعة لها الحازمي الرئيسية وميادينها بالأعلام الخضراء، وتركيب اللوحات الوطنية على الطرقات، ورفع أعلام المملكة في الشوارع الرئيسية استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني, إضافة إلى توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات، وتركيب الإضاءات الملونة على مداخل الطرق وميادينها.

يذكر أن البلدية سخّرت كافة قدراتها وإمكانياتها منذ وقت مبكر لتجهيز أماكن احتفالات اليوم الوطني في كافة أنحاء المراكز التابعة لها , وذلك في إطار سعي البلدية إلى القيام بواجباتها الوطنية وأهدافها الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.

// انتهى //

18:11ت م

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أبهـا 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأنهت بلدية الحازمي التابعة لأمانة منطقة عسير استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية وكثّفت البلدية جهودها من خلال تزيين شوارع المراكز التابعة لها الحازمي الرئيسية وميادينها بالأعلام الخضراء، وتركيب اللوحات الوطنية على الطرقات، ورفع أعلام المملكة في الشوارع الرئيسية استعداداً للاحتفاء باليوم الوطني, إضافة إلى توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات، وتركيب الإضاءات الملونة على مداخل الطرق وميادينها.يذكر أن البلدية سخّرت كافة قدراتها وإمكانياتها منذ وقت مبكر لتجهيز أماكن احتفالات اليوم الوطني في كافة أنحاء المراكز التابعة لها , وذلك في إطار سعي البلدية إلى القيام بواجباتها الوطنية وأهدافها الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.// انتهى //18:11ت م0276

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