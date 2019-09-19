اليوم الوطني / "وطني بعدستي" .. مسابقة لطلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية بمناسبة اليوم الوطني



عرعر 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية اليوم, عن مسابقة للتصوير الضوئي بعنوان "وطني بعدستي", وذلك ضمن فعاليات برامج الجامعة للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وأوضحت العمادة أن شروط المسابقة أن تكون الصورة من تصوير الطالب أو الطالبة بنفسة وتكون معبرة عن الوطن أو احتفالات اليوم الوطني, لافتة الانتباه إلى أهمية إرسالها إلى بريد العمادة المعلنة اعتباراً من اليوم حتى يوم الأحد القادم.

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18:10ت م

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