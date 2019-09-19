اليوم الوطني / مبادرات تنموية واجتماعية تطلقها إمارة الحدود الشمالية خلال العامين الماضين



عرعر 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت إمارة منطقة الحدود الشمالية خلال العامين الماضين عدة مبادرات في شتى المجالات التنموية وفقاُ لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية منها "مبادرة مسائية رؤية المملكة 2030" الهادفة الى عقد لقاء مفتوح للقيادات بالإدارات الحكومية والمنشآت الخاصة وغير الربحية بهدف شرح وتوضيح رؤية المملكة 2030 ومناقشة مبادرات القطاعات لتوسيع وتعميق النطاق المعرفي للمسؤولين وتعزيز الاتجاهات الإيجابية حيال الرؤية وتعزيز فرص التعاون والتنسيق بين القطاعات والارتقاء بمستوى القيادة والتحليل والتفكير والتحليل الاستراتيجي وترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد.

وشاركت عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة في استعراض منجزاتها وفقاً للرؤية منها " إدارة التعليم وأمانة المنطقة وفرع وزارة المالية وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق خطط زمنية محددوه ومجدولة وتبنت إمارة المنطقة مشروعاً لتحفيز القطاعات الحكومية والخاصة من خلال اطلاق جائزة تحفيزية باسم "جائزة منطقة الحدود الشمالية "كفو" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وكون لها أمانة عامة للجائزة مقرها إمارة المنطقة وتستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية للمبادرة في العطاء والإسهام في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك عبر رصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم على ما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات مميزة في المجالات كافة , وذلك للنهوض بمسؤولياتهم بهمة والإبداع في تحقيق أهداف رؤية 2030 .

وحرصت إمارة المنطقة في إطلاق مبادرة لتأهيل وادي عرعر بمشاركة الجهات الحكومية المعنية والفرق التطوعية ونحوها من خلال خطة تأهيلية للوادي تنموياً وبيئياً في إطار رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق استدامة بيئية للحد من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة التصحر بتنمية الغطاء النباتي والاستثمار الأمثل للموارد المائية المعالجة.

كما أطلقت إمارة منطقة الحدود الشمالية من خلال برامج تمكين المرأة على تنظم قافلة المرأه بالتعاون مع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منها جامعة الحدود الشمالية وأمانة المنطقة إذ قدمت عدد من الدورات وورش العمل والمحاضرات في شتى المجالات النسائية ونحوها .

وحقق برنامج التوطين في منطقة الحدود الشمالية المركز الأول بنسبة 99,38 لامتثال قرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة بهدف إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، ليحلوا محل العمالة الوافدة في 12 نشاطا .

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18:02ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مبادرات تنموية واجتماعية تطلقها إمارة الحدود الشمالية خلال العامين الماضين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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