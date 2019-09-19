السعودية اليوم / وزارة الدفاع تنهي كافة استعداداتها لتنفيذ التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر - 2)



الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تنطلق يوم الأحد القادم مناورات التمرين البحري المختلط ( الموج الأحمر - 2 ) بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر ( الأردن - مصر - السودان - جيبوتي - اليمن - الصومال ) والقوات الجوية الملكية

ويعد هذا التمرين من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر ، الذي يهدف الى تعزيز الأمن البحري للدول و تأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري ، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشاركة في هذا التمرين، ويشتمل التمرين على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.

// انتهى//

17:59ت م

0270



الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستنطلق يوم الأحد القادم مناورات التمرين البحري المختلط ( الموج الأحمر - 2 ) بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر ( الأردن - مصر - السودان - جيبوتي - اليمن - الصومال ) والقوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي وذلك في منطقة عمليات الأسطول الغربي في البحر الأحمر .ويعد هذا التمرين من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر ، الذي يهدف الى تعزيز الأمن البحري للدول و تأمين حماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري ، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشاركة في هذا التمرين، ويشتمل التمرين على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.// انتهى//17:59ت م0270

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