شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تنفي طلب السعودية تزويدها بالنفط والان مع التفاصيل

نفت شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) ،بحسب موقع سكاى نيوز، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تقديم المملكة العربية السعودية طلبا إلى الشركة لتزويدها بالنفط الخام.



وبينت الشركة أن لا وجود لهكذا طلب أو اتفاق بين الجانبين العراقي والسعودي، وجاء النفي تعقيبا لما أوردته قناة تلفزيونية مقربة من "حزب الله".

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وكانت السعودية قد نجحت في تبديد مخاوف السوق العالمية للنفط، بتصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء الثلاثاء، بعد الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.

وجاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان لتؤكد عودة الإمدادات البترولية إلى ما كانت عليه، قبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة "أرامكو" شرقي المملكة.

وأضاف أنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من نصف الإنتاج الذي تعطل نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، ولذلك ستفي الشركة بكامل التزامها لعملائها هذا الشهر من خلال السحب من مخزوناتها من الزيت الخام وتعديل مزيج بعض الزيوت على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر و12 مليون برميل بنهاية شهر نوفمبر.